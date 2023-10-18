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16:11, 18 октября 2023Экономика

Россиянам напомнили об увеличении пенсий

Депутат Бессараб: в 2024 году пенсии россиян индексируют на 1,5 %

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году пенсии россиян проиндексируют на размер инфляции. Об увеличении выплат напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит «Парламентская газета».

На пенсионное обеспечение в бюджете выделено более десяти триллионов рублей: с 1 января страховые пенсии увеличатся на 7,5 процента, или 1,5 тысячи рублей. В результате выплаты по старости для неработающего пенсионера вырастут до 23,3 тысячи рублей, отметила депутат. С 1 апреля на уровень инфляции также индексируют социальные пенсии, их размер превысит 13 тысяч рублей.

«Мы должны обеспечить реальные доходы пенсионеров на максимально возможном уровне. Сейчас, если сравнивать с прожиточным минимумом пенсионера, средняя страховая пенсия составляет примерно 160 процентов. За последние годы рывок сделан существенный», — добавила Бессараб.

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Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут индексировать дважды. К 2026 году среднегодовой размер выплат может вырасти до 25 590 рублей. Для этого в 2025 году их увеличат на 4,5 и на 2,2 процента, а в 2026 году их проиндексируют на 4 и 2,3 процента соответственно.

Депутаты во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым ранее предложили ввести дополнительную надбавку к пенсии для неработающих граждан, чей среднедушевой доход не превышает двух размеров прожиточного минимума пенсионера. Они подали идею начислять 10-20 процентов от величины прожиточного минимума в регионе, в зависимости от дохода пожилых россиян.

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    Вячеслав Агапов
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