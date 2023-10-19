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21:57, 19 октября 2023Мир

Лавров заявил о работе над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына

Лавров: работа над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына уже началась

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin / Reuters

Работа над выполнением договоренностей президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына уже началась. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились», — заявил он на встрече с лидером КНДР. Министр иностранных дел также подчеркнул, что такая работа уже началась.

Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Встреча продлилась около шести часов. Лидеры прогулялись по космодрому, провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а также посетили торжественный обед.

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