Лавров заявил о работе над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына
Работа над выполнением договоренностей президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына уже началась. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились», — заявил он на встрече с лидером КНДР. Министр иностранных дел также подчеркнул, что такая работа уже началась.
Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.
13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Встреча продлилась около шести часов. Лидеры прогулялись по космодрому, провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а также посетили торжественный обед.