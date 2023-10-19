Двое пьяных пассажиров устроили драку и уснули в обнимку на рейсе из Москвы

PrimaMedia: двое пьяных пассажиров подрались на рейсе Москва — Владивосток

Двое пьяных пассажиров устроили драку на рейсе из Москвы во Владивосток и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале PrimaMedia.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина бросается с кулаками на попутчика. Уточняется, что дебоширу не понравилось, что его сосед захотел есть.

Известно, что другие пассажиры рейса помогли скрутить нарушителя. На него надели наручники и уложили возле туалета. Отмечается, что через некоторое время путешественник вернулся на свое место, поцеловал избитого попутчика в голову и уснул с ним в обнимку. Позднее полиция задержала обоих участников драки.

Ранее другой россиянин в состоянии алкогольного опьянения разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Он принялся оскорблять соседа, за что получил от него удар в лицо.

