Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:02, 19 октября 2023Путешествия

Двое пьяных пассажиров устроили драку и уснули в обнимку на рейсе из Москвы

PrimaMedia: двое пьяных пассажиров подрались на рейсе Москва — Владивосток

Двое пьяных пассажиров устроили драку на рейсе из Москвы во Владивосток и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале PrimaMedia.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина бросается с кулаками на попутчика. Уточняется, что дебоширу не понравилось, что его сосед захотел есть.

Известно, что другие пассажиры рейса помогли скрутить нарушителя. На него надели наручники и уложили возле туалета. Отмечается, что через некоторое время путешественник вернулся на свое место, поцеловал избитого попутчика в голову и уснул с ним в обнимку. Позднее полиция задержала обоих участников драки.

Ранее другой россиянин в состоянии алкогольного опьянения разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Он принялся оскорблять соседа, за что получил от него удар в лицо.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    На Украине одобрили бюджет с рекордным дефицитом

    Шольц прокомментировал возможность атаки Израиля Ираном или «Хезболлой»

    Задержан бывший заместитель главы администрации российского города

    В Молдавии оппозиция призвала отозвать проект разрыва договоров с СНГ

    Шольц озвучил требования для ХАМАС по освобождению заложников

    На Украине сотрудник военкомата фиктивно зачислил на военную службу футболистов

    Российскому школьнику оторвало пальцы из-за случайной находки в мусорном баке

    В Иране назвали удар по больнице в секторе Газа началом больших событий

    Двое пьяных пассажиров устроили драку и уснули в обнимку на рейсе из Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости