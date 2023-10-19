Полковник назвал срок обучения российских военных борьбе с ракетами ATACMS

Полковник Матвийчук: ВС РФ научатся борьбе с ATACMS за один-два пуска

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ смогут быстро освоить способы противодействия поставленным Украины американским дальнойбойным ракетам ATACMS, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он перечислил «Ленте.ру» основные способы борьбы с этим типом вооружения.

«Все современные комплексы, начиная с зенитных ракетно-пушечных комплексов — "Тунгуски", "Панциря" — и заканчивая С-400 и С-500. Все они способны отражать ракетное нападение. Также эффективны и С-300. Ничего сверхъестественно в том, что у Украины появились ATACMS, нет», — назвал он вооружения, способные ответить на угрозу ATACMS.

Более мелкие комплексы типа "Тор", "Куб" начнут более точно прицеливаться, за счет чего они будут сбивать ракеты Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Специалист также выразил уверенность в том, что российские военные смогут быстро освоить способы борьбы с подобным оружием.

«Наши ребята учатся. Один-два пуска — и мы научимся», — добавил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. С таким мнением выступил Дэвид Экс в статье для Forbes. Экс подчеркнул, что ATACMS не способны сделать многие вещи. Он раскрыл главный недостаток ракет и подчеркнул, что они не уничтожат российскую бронетехнику.

«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — объяснил он.

О первом применении американских тактических ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил США и подчеркнул, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом соблюдаются.