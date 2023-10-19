Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:59, 19 октября 2023Наука и техника

Раскрыт главный недостаток ATACMS для ВСУ

Forbes: переданные ВСУ ракеты ATACMS не уничтожат российскую бронетехнику

Фото: Reuters

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. С таким мнением выступил Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс подчеркнул, что ATACMS не способны сделать многие вещи. Он раскрыл главный недостаток ракет и подчеркнул, что они не уничтожат российскую бронетехнику.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — объяснил он.

Автор материала добавил, что Киев получил не новые американские ракеты, а близкие к истечению их «срока годности».

О первом применении американских тактических ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил США и подчеркнул, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом соблюдаются.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

    Названа предварительная причина убийства родственников Намина в Подмосковье

    Россиянам назвали лучшие города для заработка на жилье

    Врач предупредила о возможных трудностях с зачатием ребенка в холодное время года

    58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

    Китайская экономика замедлилась

    Премьер Великобритании прибыл в Израиль

    В вышедшего из тюрьмы после 16 лет заключения невиновного выстрелил полицейский

    Минздрав заявил об увеличении числа пожилых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости