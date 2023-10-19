Раскрыт главный недостаток ATACMS для ВСУ

Forbes: переданные ВСУ ракеты ATACMS не уничтожат российскую бронетехнику

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. С таким мнением выступил Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс подчеркнул, что ATACMS не способны сделать многие вещи. Он раскрыл главный недостаток ракет и подчеркнул, что они не уничтожат российскую бронетехнику.

«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — объяснил он.

Автор материала добавил, что Киев получил не новые американские ракеты, а близкие к истечению их «срока годности».

О первом применении американских тактических ракет ATACMS президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 октября. Он поблагодарил США и подчеркнул, что договоренности с американским коллегой Джо Байденом соблюдаются.