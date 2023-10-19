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20:54, 19 октября 2023Силовые структуры

ФСБ рассказала о преступной схеме со штрафами на почивших россиянах

В Ростовской области суд оштрафовал экс-главного инспектора за схему с мертвыми

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал бывшего главного государственного инспектора автодорожного надзора на 30 тысяч рублей за служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, мужчина придумал схему завышения статистических показателей путем составления административных протоколов на упокоившихся людей. К примеру, в ноябре 2022 года он провел административное разбирательство в отношении руководителя фермерского хозяйства, ушедшего из жизни в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что Московская гарнизонная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 275 миллионов рублей в 46-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Хищение происходило по похожей схеме.

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