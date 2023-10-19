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16:43, 19 октября 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины сообщил о проблемах со здоровьем

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что похудел из-за проблем со здоровьем

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что похудел из-за возникших проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».

Глава МИД заявил, что о проблемах узнал случайно, пожаловавшись врачу на усталость и сдав необходимые анализы. «В рамках борьбы с ней побочный эффект — немного похудел», — пояснил дипломат, отметив, что сбросил вес, придерживаясь более здорового образа жизни. При этом он не уточнил, с какими именно проблемами столкнулся.

Ранее во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кулеба рассказал ему, как похмелялся в студенчестве. По словам министра, в молодости его лучшим похмельным завтраком был фастфуд.

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    Алевтина Запольская
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