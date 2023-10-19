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17:34, 19 октября 2023Среда обитания

Грета Тунберг после ареста вышла на новый митинг

Guardian: Грета Тунберг спустя два дня после ареста вышла на новый протест

Фото: Anna Gordon / Reuters

Шведская экозащитница Грета Тунберг спустя два дня после ареста принимает участие в очередном митинге. Акция протеста проходит в деловом квартале Лондона Канэри-Уорф, пишет The Guardian.

Пикетчики собрались у европейской штаб-квартиры банка JP Morgan и скандируют: «Спаси климат — съешь богача» и «Климатический кризис — это классовая война». Также они раздают проходящим мимо клеркам банкноты номиналом 10 фунтов стерлингов. На купюрах, выпущенных «банком климатического хаоса», размещена надпись: «Я обязуюсь по первому требованию выплатить предъявителю сумму понесенного ущерба». Полиция уже приступила к задержаниям.

Акция проводится британской экологической организацией Fossil Free. Защитники природы убеждены, что с момента подписания Парижского соглашения по климату JP Morgan стал крупнейшим спонсором добычи ископаемого топлива. За последние семь лет он инвестировал в отрасль 434 миллиона долларов. С этих доходов банковский конгломерат ежегодно получает десятки миллиардов долларов прибыли. Борцы за природу требуют от банковского гиганта возместить ущерб, который топливная промышленность нанесла человечеству.

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Представитель банка заявил журналистам, что финансирование энергетического сектора позволяет ускорить переход экономики на низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии. JP Morgan стремится нарастить объем финансирования экоинициатив до одного миллиарда долларов к 2030 году.

17 октября лондонская полиция задержала Тунберг возле отеля InterContinental. Вместе с другими активистами она пыталась заблокировать вход на всемирный форум нефтяников, участие в котором принимали и представители JP Morgan. Акция протеста около отеля продолжается.

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    Виктория Клабукова
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