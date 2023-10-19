Грета Тунберг после ареста вышла на новый митинг

Guardian: Грета Тунберг спустя два дня после ареста вышла на новый протест

Шведская экозащитница Грета Тунберг спустя два дня после ареста принимает участие в очередном митинге. Акция протеста проходит в деловом квартале Лондона Канэри-Уорф, пишет The Guardian.

Пикетчики собрались у европейской штаб-квартиры банка JP Morgan и скандируют: «Спаси климат — съешь богача» и «Климатический кризис — это классовая война». Также они раздают проходящим мимо клеркам банкноты номиналом 10 фунтов стерлингов. На купюрах, выпущенных «банком климатического хаоса», размещена надпись: «Я обязуюсь по первому требованию выплатить предъявителю сумму понесенного ущерба». Полиция уже приступила к задержаниям.

Акция проводится британской экологической организацией Fossil Free. Защитники природы убеждены, что с момента подписания Парижского соглашения по климату JP Morgan стал крупнейшим спонсором добычи ископаемого топлива. За последние семь лет он инвестировал в отрасль 434 миллиона долларов. С этих доходов банковский конгломерат ежегодно получает десятки миллиардов долларов прибыли. Борцы за природу требуют от банковского гиганта возместить ущерб, который топливная промышленность нанесла человечеству.

Представитель банка заявил журналистам, что финансирование энергетического сектора позволяет ускорить переход экономики на низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии. JP Morgan стремится нарастить объем финансирования экоинициатив до одного миллиарда долларов к 2030 году.

17 октября лондонская полиция задержала Тунберг возле отеля InterContinental. Вместе с другими активистами она пыталась заблокировать вход на всемирный форум нефтяников, участие в котором принимали и представители JP Morgan. Акция протеста около отеля продолжается.