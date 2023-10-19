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09:53, 19 октября 2023Моя страна

Группу скоростных дельфинов в Охотском море сняли на видео

Пассажиры морского судна встретили группу дельфинов по пути с Курил на Сахалин

Пассажиры судна в Охотском море встретили группу дельфинов. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

Туристы сняли на видео, как несколько дельфинов плывут вслед за судном на большой скорости и попеременно выпрыгивают из воды. Уточняется, что ролик был сделан по пути с курильского острова Шикотан на Сахалин.

В августе сообщалось, что в Тигильском районе на севере Камчатки рыбаки спасли от смерти семью из пяти белух. Они несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели.

Ранее также стало известно, что на Курильском острове Кунашир группа туристов заметила выброшенного на берег дельфина и помогла ему уйти в море.

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    Варвара Кошечкина
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