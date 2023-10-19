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14:50, 19 октября 2023Мир

ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива

ХАМАС заявило об обстрелах Тель-Авива в ответ на удары по гражданским

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военизированное крыло исламистской группировки ХАМАС объявило в своем Telegram-канале, что обстреливает Тель-Авив в ответ на удары по гражданским со стороны Израиля в секторе Газа.

Заявление подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены.

Ранее депутаты Государственной Думы единогласно приняли обращение нижней палаты парламента к ООН из-за палестино-израильского конфликта, в котором силовые методы обеих сторон были охарактеризованы как варварские. Это следует из документов, опубликованных на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

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    Максим Габриелян
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