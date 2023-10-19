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13:23, 19 октября 2023Мир

В Газе сообщили о гибели главы сил национальной безопасности

В Газе сообщили о гибели главы сил национальной безопасности Джехада Мхейсена
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maya Alleruzzo / AP Photo

В результате израильского авиаудара погибли глава возглавляемых ХАМАС сил национальной безопасности Джехад Мхейсен и члены его семьи. Об этом сообщает Reuters.

По данным The Buisness Standart, в результате налета также погибла единственная женщина — член Политбюро ХАМАС, главного руководящего органа группировки.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного командира радикальной палестинской группировки ХАМАС. Согласно разведданным, командира одной из рот спецподразделения «Нухба», возглавившего атаку на приграничный кибуц Нирим, Билала Аль-Кедру ликвидировали во время удара истребителями ЦАХАЛ по сектору Газа.

Также отмечается, что в ходе авиаудара были ликвидированы другие боевики ХАМАС и радикального движения «Исламский джихад». Израильские военные нанесли удары по командным центрам, наблюдательным постам, пусковым установкам и войсковым соединениям.

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    Виктория Кондратьева
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