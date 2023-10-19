Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:24, 19 октября 2023Наука и техника

В России обнаружили редкое оружие Смутного времени

В Тульской области найден редкий образец оружия клевец XVI – XVII веков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ученые Тульской археологической экспедиции обнаружили клевец — редкое старинное оружие XVI-XVII веков. Стальной артефакт, украшенный серебром, мог принадлежать князю или воеводе Смутного времени. Об этом сообщается в пресс-релизе музея-заповедника «Куликово поле».

Клевец представляет собой холодное оружие для ближнего боя, характерной чертой которого является клювовидный изогнутый выступ с одной из сторон для нанесения точечного удара. Клевцы использовало польское дворянство, но также они встречались и у русской знати.

При расчистке артефакта выяснилось, что оружие было покрыто серебром, а под слоем грязи и коррозии обнаружились многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков. Первоначальный вес находки до реставрации составлял 382 грамма.

Редкий образец оружия был случайно обнаружен в Щекинском районе Тульской области во время археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX-X веков. Чтобы точнее датировать артефакт, ученые собираются провести поиск близких по типу клевцов.

Ранее сообщалось, что при строительстве автодороги в Краснодарском крае нашли более 20 тысяч предметов и три могильника VI-V века до нашей эры.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Найдены мертвыми члены семьи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Что известно о преступлении?

    Описана связь между характером человека и способом намазывания масла на хлеб

    Разработчики игры World of Tanks соберут деньги Украине

    Россиянин взял в заложники двухлетнюю племянницу и приставил к ее шее нож

    Новак оценил вероятность полного снятия ограничений на вывоз дизеля из России

    Российского сенатора выбросило из джипа после ДТП

    Мать основателя «Парка Горького» отреагировала на расправу над его сыном и тещей

    Появилось видео захвата позиций ВСУ на запорожском направлении

    Определен потенциально регенерирующий сердце механизм

    Лавров посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости