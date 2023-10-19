В России обнаружили редкое оружие Смутного времени

В Тульской области найден редкий образец оружия клевец XVI – XVII веков

Ученые Тульской археологической экспедиции обнаружили клевец — редкое старинное оружие XVI-XVII веков. Стальной артефакт, украшенный серебром, мог принадлежать князю или воеводе Смутного времени. Об этом сообщается в пресс-релизе музея-заповедника «Куликово поле».

Клевец представляет собой холодное оружие для ближнего боя, характерной чертой которого является клювовидный изогнутый выступ с одной из сторон для нанесения точечного удара. Клевцы использовало польское дворянство, но также они встречались и у русской знати.

При расчистке артефакта выяснилось, что оружие было покрыто серебром, а под слоем грязи и коррозии обнаружились многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков. Первоначальный вес находки до реставрации составлял 382 грамма.

Редкий образец оружия был случайно обнаружен в Щекинском районе Тульской области во время археологической разведки одного из памятников роменской археологической культуры IX-X веков. Чтобы точнее датировать артефакт, ученые собираются провести поиск близких по типу клевцов.

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