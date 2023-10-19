Израиль развернул подводный флот в Средиземном море

Bhol: Израиль развернул флот подлодок для сдерживания Ирана и «Хезболлы»

Израиль развернул флот подлодок в Средиземном море для сдерживания Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщает израильское издание Bohl.

«В рамках усилий по сдерживанию Ирана и «Хезболлы» в Средиземном море дислоцируются не только американские авианосцы — с первого дня войны в Средиземном море была развернута 7-я флотилия подводных лодок», — сообщает издание.

Отмечается, что ХАМАС способен к нанесению ударов по Израилю не только по суше и с воздуха, но и в морском пространстве. По данным издания, исламистская группировка обладает беспилотными подводными средствами, способными нанести урон морским коммуникациям Тель-Авива.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время речи в бундестаге заявил, что гипотетическое нападение Ирана или «Хезболлы» на Израиль будет большой ошибкой.