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11:26, 19 октября 2023Экономика

Казахстан перестанет поставлять в Россию более 100 видов товаров

Казахстан полностью ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций

Фото: Robot Rap Technology / Shutterstock / Fotodom

Казахстан ограничил поставки за рубеж, в том числе в Россию, более сотни видов различной продукции. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен», — объяснил он.

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Под запрет попала продукция как местных, так и иностранных производителей. Среди товаров, на которые распространяется ограничение на экспорт — дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция. Казахстан перестанет их поставлять в связи с западными санкциями.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан однозначно будет соблюдать режим антироссийских санкций. Позднее на заседании Совета глав государств — участников СНГ он сказал, что Казахстан выступает против применения экономических санкций, которые негативно влияют на глобальную торговлю и благополучие государств. Он также обратил внимание на нарастающие геополитические противоречия, указав при этом на усиление волатильности в мировой экономике.

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