Машину адвоката звездного хирурга Хайдарова облили кислотой

В Москве неизвестные облили кислотой машину адвоката хирурга Тимура Хайдарова

В Москве произошло нападение на машину адвоката звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что в столичном районе Братеево неизвестные проникли на парковку и облили кислотой автомобиль юриста, имя которого не раскрывается. На размещенных кадрах видно, что в результате действий преступников повредились капот, крыша и багажник машины.

Как сообщает адвокат, он длительное время получает угрозы из-за того, что защищает Хайдарова. По его словам, его уже обещали облить кислотой, а теперь перешли от слов к действиям.

Ранее в октябре недовольная пациентка хирурга Хайдарова оголила грудь в эфире «России 1». Бывшая клиентка врача рассказала, что делала у Хайдарова пластику груди в 2021 году и осталась недовольна его работой.