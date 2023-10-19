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12:52, 19 октября 2023Экономика

Маск сообщил дату поставки Cybertruck

Илон Маск заявил о начале поставок электрического пикапа Cybertruck с 30 ноября

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Генеральный директор и основатель американского автопроизводителя Tesla Илон Маск сообщил дату начала поставок долгожданного электрического пикапа Cybertruck. Они стартуют 30 ноября, пишет Reuters.

При этом предприниматель предупредил о трудностях с выпуском автомобиля. Маск сообщил, что хотел бы «умерить ожидания» в отношении модели, добавив, что компания может столкнуться с огромными проблемами в наращивании ее производства. «Мы сами вырыли себе могилу с помощью Cybertruck», — сказал он во время телефонной конференции Tesla по итогам очередного финансового отчета.

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Компания заявила, что у нее есть возможности производить более 125 тысяч Cybertruck в год, а также существует потенциал для роста этого показателя до 250 тысяч в 2025 году. По словам Маска, Tesla получила более 1 миллиона предварительных заказов на Cybertruck.

Ожидается, что автопроизводитель объявит цены на новый автомобиль на мероприятии компании на заводе в Техасе 30 ноября. Ранее ожидалось, что стоимость авто будет менее 40 тысяч долларов, но с тех пор цены на электромобили выросли из-за подорожания сырья для аккумуляторов. Модели, которым Cybertruck может составить конкуренцию, продаются значительно дороже — цена на R1T от Rivian стартует от 73 тысяч долларов, а на F-150 Lightning от Ford с 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Tesla обсуждают строительство завода на территории страны. По данным The Wall Street Journal, переговоры находятся на ранней стадии и могут сорваться из-за натянутых отношений главы компании Илона Маска с властями ближневосточного государства, вызванных в том числе их партнерством с конкурентом Tesla Lucid.

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