МЧС доставит почти 30 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

МЧС сообщило о доставке 27 тонн гуманитарного груза населению сектора Газа

МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом сообщило министерство в Telegram-канале.

Там уточнили, что помощь ведомство организовало по поручению президента Владимира Путина. Гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, чтобы ее отправили в сектор Газа.

В частности, населению Газы передадут муку, сахар, рис и макаронные изделия. Продукты доставит спецборт Ил-76 — он вылетел из Раменского в аэропорт города Эль-Ариш в Египте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина. «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил он.