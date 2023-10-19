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00:24, 19 октября 2023Россия

Медведев рассказал об используемом в Израиле оружии

Медведев: американское оружие из Украины и Афганистана используется в Израиле
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Киевское и афганское оружие американского производства используется в Израиле, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишут «Известия».

По его словам, при этом в Конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя. «Требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее», — отметил политик.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений.

После этого член Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что Запад не простит Украине продажу оружия ХАМАС.

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    Марина Совина
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