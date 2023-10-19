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14:50, 19 октября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении украинского истребителя МиГ-29

Минобороны: в районе Троицкого в ДНР поражен украинский истребитель МиГ-29

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие поразили истребитель воздушных сил Украины Миг-29 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Миг-29 был поражен российской истребительной авиацией — его сбили в районе Троицкого в ДНР.

Помимо этого, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в зоне спецоперации штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Штурмовик Су-25 был сбит в районе Днепропетровска, а вертолет Ми-8 — в районе села Загрызово в Харьковской области.

Оружие России
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    Анастасия Шейкина
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