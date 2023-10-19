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10:40, 19 октября 2023Ценности

Модель Перминова показала фигуру в бикини

Елена Перминова

Елена Перминова. Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала тело в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица снялась напротив зеркала в розовом бикини, состоящем из плавок на высокой посадке и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

В качестве аксессуаров она выбрала большую соломенную сумку-шоппер, а также солнцезащитные очки. Помимо этого, Перминова распустила влажные от воды волосы, дополнив образ легким макияжем.

Ранее в октябре Перминова также показала фигуру в откровенном наряде. Модель предстала в черном фитнес-костюме, состоящем из коротких шорт и топа на тонких бретелях и с глубоким вырезом.

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    Екатерина Ештокина
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