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11:19, 17 октября 2023Ценности

Модель Перминова показала тело в откровенном наряде

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном наряде на новом снимке. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя модель продемонстрировала подтянутое тело в черном фитнес-костюме, состоящем из коротких шорт и топа на тонких бретелях и с глубоким вырезом. Она также надела кроссовки в тон наряду и собрала волосы назад. При этом от аксессуаров манекенщица отказалась.

Кроме того, на размещенном кадре Перминова держала упаковку от съеденного батончика. «Когда думала, что позаботилась о своем ПП-режиме и запаслась полезными перекусами и коллагеном в путешествие», — подписала она фото.

Ранее в октябре модель показала фигуру в прозрачной юбке. Перминова предстала на пляже в коричневом купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок на низкой посадке.

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    Екатерина Ештокина
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