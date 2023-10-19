На артемовском направлении десантники с помощью САУ уничтожили опорник ВСУ

На артемовском направлении тульские десантники с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Нона» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Разведка при помощи беспилотников выявила расположение опорников ВСУ, после чего на позиции выдвинулись 120-миллиметровые САУ «Нона» тульских десантников. Им удалось поразить расположения украинской армии и уничтожить личный состав противника.

В министерстве отметили, что российские военнослужащие действовали профессионально и мужественно.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об отбитых российскими бойцами атаках трех батальонно-тактических групп ВСУ. По его словам, это произошло на купянском направлении.