На Украине отдадут приоритет военному образованию

Шмыгаль: на Украине в ближайшие годы приоритетным будет военное образование

На Украине в образовательных услугах приоритет отдадут военному образованию. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства на совещании с министерствами подчеркнул, что государственный заказ в области оказания образовательных услуг будет сформирован с учетом военного положения.

«Отдельное внимание — военное образование. Это приоритет на ближайшие годы», — сказал Шмыгаль.

Ранее Министерство экономики Украины сообщило, что в республике начнут бесплатно обучать профессии сапера — получить соответствующее образование смогут и люди с инвалидностью