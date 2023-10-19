В Центре Стаса Намина рассказали подробности отношений артиста с приемным сыном

Центр Стаса Намина: артист давно не общался с подозреваемым в убийстве пасынком

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин много лет не общался с приемным сыном Романом, которого подозревают в убийстве членов семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Центра Стаса Намина.

«Роман Новиков — сын от первого брака бывшей жены Стаса Намина, Галины Ткаченко (Новиковой), с которой они разведены уже больше 15 лет. Роман самовольно поменял фамилию на Микоян и изменил отчество на Анастасович, как будто он сын Стаса Намина», — сообщил представитель пресс-службы.

Роман никогда не был усыновленным. Он с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам пресс-служба Центра Стаса Намина

«Стас много лет не общался с мамой Романа и с ним, потому что категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы, которые его мать не замечала, оправдывая его. Роман — нигде всерьез не работающий игроман, страдающий высокомерием, ненавистью к людям, жестокостью и наркозависимостью», — добавили в Центре Стаса Намина.

Также представитель пресс-службы рассказал, что погибший Артем в силу присущей ему доброты жалел сводного брата и не прерывал с ним связь.

Утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

По подозрению в убийстве задержан приемный сын Стаса Намина — 39-летний Роман. Его уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов, а также проверяют на употребление наркотиков. При этом Роман сам вызвал полицейских на место преступления.

