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05:29, 19 октября 2023Мир

Стало известно о возможном пересмотре расчетов НАТО в зоне СВО

Al Khaleej: НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне СВО из-за зимы

Фото: Giuseppe Lami / Globallookpress.com

НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне специальной военной операции (СВО) из-за приближения зимы. Об этом пишет Al Khaleej.

По данным издания, у Киева мало времени для достижения задач контрнаступления — осталось от шести до восьми недель. Из-за ухудшающейся погоды ВСУ не смогут противостоять России, отметили эксперты. «Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией», — добавили они.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбилось из графика.

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    Марина Совина
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