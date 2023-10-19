Стало известно о возможном пересмотре расчетов НАТО в зоне СВО

Al Khaleej: НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне СВО из-за зимы

НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне специальной военной операции (СВО) из-за приближения зимы. Об этом пишет Al Khaleej.

По данным издания, у Киева мало времени для достижения задач контрнаступления — осталось от шести до восьми недель. Из-за ухудшающейся погоды ВСУ не смогут противостоять России, отметили эксперты. «Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией», — добавили они.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбилось из графика.