Назван способ сделать пельмени полезнее

Диетолог Круглова: пельмени нужно подавать с овощами, чтобы сделать их полезнее

Чтобы после пельменей не возникало ощущение тяжести, их нужно есть с овощами. Такой способ сделать блюдо полезнее подсказала диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru.

Специалистка отметила, что пельмени могут стать частью сбалансированной диеты, если к ним добавить достаточное количество клетчатки. Она посоветовала подавать блюдо с овощной нарезкой, салатом, супом или вегетарианскими щами. Такой прием пищи, по словам диетолога, будет содержать необходимое количество белков, углеводов и пищевых волокон.

Круглова подсказала, что овощей должно быть больше или хотя бы не меньше, чем пельменей. Тогда, отметила диетолог, жирное блюдо из теста и мяса будет лучше перевариваться.

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