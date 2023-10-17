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16:40, 17 октября 2023Забота о себе

Россиян предостерегли от опасного для здоровья способа готовить картошку

Врач Мещерякова: картофель нельзя готовить при высоких температурах и с молоком

Фото: Monika Grabkowska / Unsplash

Картофель может быть полезным для человека продуктом, если правильно его готовить и употреблять в умеренных количествах, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова. В материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру», она также предостерегла от одного способа готовить картошку.

По ее словам, картофель нельзя готовить при температуре выше 120 градусов. «[В этом случае], как и в случае с любыми крахмалосодержащими продуктами, выделяется акриламид — токсичный химический компонент, оказывающий губительное воздействие на организм. Акриламид нарушает работу печени, почек, обладает канцерогенными свойствами», — предупредила об опасности для здоровья диетолог.

Она добавила, пюре лучше готовить на воде, а не на молоке. Мещерякова объяснила, что молоко довольно сложно сочетается с любыми другими продуктами, из-за чего может возникать повышенное газообразование, дискомфорт в кишечнике или жидкий стул. Диетолог подчеркнула, что в пюре лучше добавлять воду и сливочное масло.

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Диетолог уточнила, что есть картофель следует не чаще двух-трех раз в неделю. При это рекомендованная суточная норма этого овоща для взрослого человека — от 150 до 200 граммов.

Ранее нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос заявили, что картофель не мешает потере лишних килограммов. Они указали, что корнеплод пользуется плохой репутацией из-за привычки есть его в жареном виде.

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    Александра Лисица
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