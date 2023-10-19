Названа стоимость билетов на открытое интервью Моргенштерна и Собчак

Цена билетов на интервью Моргенштерна и Собчак дошла до 100 тысяч рублей

Стала известна стоимость билетов на открытое интервью рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и ведущей Ксении Собчак. Об этом сообщается в Telegram-канале The Flow.

Стоимость билетов на мероприятие, которое состоится 26 октября в Дубае, варьируется от 25 до 100 тысяч рублей. Артист и журналистка назвали интервью «свиданием года».

В конце сентября Собчак согласилась провести еще одно интервью с исполнителем. Моргенштерн ранее выставил три условия, чтобы встреча состоялась. Во-первых, интервью он готов давать только в Дубае. Во-вторых, Собчак не должна использовать микронаушник с подсказками от команды. В-третьих, рекламную интеграцию должен сделать он сам.

Позже ведущая пообещала «размазать» музыканта во время открытого интервью.

В октябре стало известно, что в Савеловский суд Москвы поступил новый административный протокол в отношении рэпера о нарушении порядка деятельности иноагента.