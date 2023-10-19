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14:33, 19 октября 2023Силовые структуры

Неизвестные потребовали 5 миллионов рублей у родных за российского библиотекаря

В Москве пропала библиотекарь ГПИБ, неизвестные требуют от семьи 5 млн рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева. Об этом сообщают «Известия».

Последний раз женщину видели на работе 11 октября. После этого в ГПИБ дважды приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД и разыскивали Стручеву по подозрению в мошенничестве. Полиция вскрыла квартиру пропавшей, но ее там не было. Теперь силовики проводят проверку.

Источник издания рассказал, что родственникам библиотекаря с ее номера звонят неизвестные и требуют 5 миллионов рублей за возвращение женщины. В противном случае они угрожают расправой.

Заведующий отделом ГПИБ отметил, что 17 октября ему позвонила родственница пропавшей и попросила обратиться в полицию. В тот же день в полицию обратилась племянница Стручевой, которой также звонили неизвестные и требовали миллионы рублей.

В апреле мошенники уговорили 76-летнюю мать Елены Силкиной, помощницы сенатора Совфеда от Оренбургской области Андрея Шевченко, уехать из дома в Москве и лишили ее возможности общаться с родными, после чего стали требовать выкуп у близких. Позже ее обнаружили в Твери.

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    Варвара Митина
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