Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:01, 19 октября 2023Экономика

«Москвич» анонсировал выпуск нового кроссовера

Директор «Москвича» Мигаль: в 2024 году завод представит кроссовер D-класса

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Столичный автозавод «Москвич» в 2024 году запустит производство нового кроссовера. Об этом заявил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль, его слова приводит ТАСС.

Представитель завода анонсировал выпуск кроссовера D-класса. Новинка получит название «Москвич 8», прочие подробности компания пока не раскрывает. Также он заявил о возможном выпуске электрической версии «Москвич 6» и среднеразмерного кроссовера «Москвич 5». Решение по этим моделям примут, когда оценят, насколько они удовлетворяют потребностям рынка и потребителей.

«Мы хотим, чтобы в нашей линейке были представлены автомобили разных сегментов. С конца прошлого года мы производим кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" — это сегмент компактных кроссоверов В+. Новая модель "Москвич 6" — это седан С+», — объяснил Мигаль.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022

С момента запуска в 2022 году завод «Москвич» произвел около 27 тысяч автомобилей. В 2024 году компания намерена выпустить еще 50 тысяч машин. Сейчас в России открыто более 80 точек продаж автомобилей более чем в 50 городах, и до конца года их число должно вырасти до 90, подчеркнул Мигаль.

Главным приоритетом топ-менеджер «Москвича» назвал локализацию производства. Это позволит компании снизить цены на автомобили. «В первую очередь нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом — серьезная задача», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    Объяснены землетрясения в районе калифорнийского супервулкана

    Дочь Юдашкина отреагировала на слухи о долгах у модного дома отца

    Дочь Юдашкина избавилась от квартиры отца в Нью-Йорке

    Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

    Раскрыто число погибших в Израиле россиян с начала обострения ситуации в регионе

    Иностранцы массово устремились в один российский регион

    Воры украли 35 биотуалетов вместе с содержимым

    Нефтерынку предрекли рост поставок после снятия части санкций с Венесуэлы

    Воспитательницу российского детсада обвинили в издевательстве над ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости