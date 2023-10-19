«Москвич» анонсировал выпуск нового кроссовера

Директор «Москвича» Мигаль: в 2024 году завод представит кроссовер D-класса

Столичный автозавод «Москвич» в 2024 году запустит производство нового кроссовера. Об этом заявил коммерческий директор предприятия Александр Мигаль, его слова приводит ТАСС.

Представитель завода анонсировал выпуск кроссовера D-класса. Новинка получит название «Москвич 8», прочие подробности компания пока не раскрывает. Также он заявил о возможном выпуске электрической версии «Москвич 6» и среднеразмерного кроссовера «Москвич 5». Решение по этим моделям примут, когда оценят, насколько они удовлетворяют потребностям рынка и потребителей.

«Мы хотим, чтобы в нашей линейке были представлены автомобили разных сегментов. С конца прошлого года мы производим кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" — это сегмент компактных кроссоверов В+. Новая модель "Москвич 6" — это седан С+», — объяснил Мигаль.

С момента запуска в 2022 году завод «Москвич» произвел около 27 тысяч автомобилей. В 2024 году компания намерена выпустить еще 50 тысяч машин. Сейчас в России открыто более 80 точек продаж автомобилей более чем в 50 городах, и до конца года их число должно вырасти до 90, подчеркнул Мигаль.

Главным приоритетом топ-менеджер «Москвича» назвал локализацию производства. Это позволит компании снизить цены на автомобили. «В первую очередь нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом — серьезная задача», — объяснил он.