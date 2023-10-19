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15:28, 19 октября 2023Силовые структуры

Новое дело завели из-за пентаграммы свиной головы у дома российского военкора

Дело о воспрепятствовании деятельности завели за пентаграмму у дома Трушнина
Начало событий в новости Рисовавшие пентаграмму около двери российского военкора вандалы задержаны

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В отношении злоумышленников, которые нарисовали пентаграмму со свиной головой у квартиры военного корреспондента Валентина Трушнина, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела, поступившие из прокуратуры.

Их обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Ранее прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по статье 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ после рисунка пентаграммы у дома военкора. Представитель ведомства сообщила, что они считают преступные действия вандалов связанными с освещением в материалах Трушнина хода специальной военной операции.

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