Новое дело завели из-за пентаграммы свиной головы у дома российского военкора

Дело о воспрепятствовании деятельности завели за пентаграмму у дома Трушнина

В отношении злоумышленников, которые нарисовали пентаграмму со свиной головой у квартиры военного корреспондента Валентина Трушнина, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы дела, поступившие из прокуратуры.

Их обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Ранее прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по статье 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ после рисунка пентаграммы у дома военкора. Представитель ведомства сообщила, что они считают преступные действия вандалов связанными с освещением в материалах Трушнина хода специальной военной операции.