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18:31, 19 октября 2023Спорт

Олимпийский чемпион высказался о низкой результативности Овечкина в НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский призвал дать Овечкину спокойно играть
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Reuters

Олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о низкой результативности российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

Экс-форвард призвал дать соотечественнику спокойно играть. «Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже все доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление», — отметил Каменский.

Каменский также отказался связывать отсутствие голов Овечкина со слабой игрой его партнеров. «Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона», — добавил специалист.

Овечкин в нынешнем сезоне провел три мачта в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей. В последних двух играх россиянин не нанес ни одного броска по воротам соперника, что произошло с ним впервые в карьере.

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      Алексей Гусев
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