Отрезок старинной улицы раскопали в Калининграде

Археологи раскопали отрезок старинной улицы в Калининграде

Археологи раскопали отрезок старинной улицы в окрестностях бывшего еврейского кладбища в Калининграде. Об этом пишет KP.RU.

«Глазам сотрудников предприятия "Балтспецархеология" предстали хорошо сохранившиеся каменные плиты, — говорится в сообщении. — Ими, судя по всему, была выложена маленькая улочка с длинным названием Юденкиркхофсквергассе».

Отмечается, что под поднятыми плитами были обнаружены фрагменты курительных трубок, предположительно, конца XVIII века. По данным издания, в обследуемом районе города собираются расширить существующую автостоянку, а также провести работы по благоустройству.

Ранее в октябре стало известно, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства. Акция пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах.

