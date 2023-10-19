Пашинян отметил роль Евросоюза в нормализации отношений Еревана и Баку

Пашинян отметил посредничество ЕС в нормализации отношений Еревана и Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при посредничестве Евросоюза (ЕС) была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните, передает ТАСС.

По его словам, в ходе встреч в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Илиевым была разработана дорожная карта по нормализации отношений между государствами. Переговоры, отметил Пашинян, велись при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. «Это также было отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде», — добавил он.

Пашинян отметил, что приверженность сторон дорожной карте позволит ускорить мирный процесс.

5 октября Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, куда включен Нагорный Карабах.