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19:26, 19 октября 2023Бывший СССР

Пашинян отметил роль Евросоюза в нормализации отношений Еревана и Баку

Пашинян отметил посредничество ЕС в нормализации отношений Еревана и Баку

Фото: Office of Prime Minister of Armenia / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при посредничестве Евросоюза (ЕС) была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните, передает ТАСС.

По его словам, в ходе встреч в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Илиевым была разработана дорожная карта по нормализации отношений между государствами. Переговоры, отметил Пашинян, велись при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. «Это также было отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде», — добавил он.

Пашинян отметил, что приверженность сторон дорожной карте позволит ускорить мирный процесс.

5 октября Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, куда включен Нагорный Карабах.

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      Алевтина Запольская
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