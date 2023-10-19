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21:14, 19 октября 2023Мир

Похищенная ХАМАС двенадцатилетняя девочка была найдена мертвой

Похищенная ХАМАС девочка, о которой писала Джоан Роулинг, найдена мертвой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Двенадцатилетняя девочка, взятая в плен палестинской группировкой ХАМАС, найдена мертвой. Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте государства Израиль в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой», — говорится в сообщении. По данным телеканала CNN, обе погибшие имели израильское гражданство. Как пишет издание Times of Israel, девочка страдала аутизмом.

О похищении ребенка рассказывала британская писательница и создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она разместила в социальной сети пост с фотографией девочки, которая была поклонницей книг о юном волшебнике.

Ранее Армия Израиля сообщила, что число похищенных ХАМАС достигло 203 человек. Кроме того уточнялось, что с 7 октября погибли 306 израильских военнослужащих.

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      Марина Совина
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