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04:00, 19 октября 2023Ценности

Популярная певица вышла в свет в прозрачном наряде с глубоким декольте

Фото: Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

Британская певица Мэй Мюллер вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

26-летняя популярная исполнительница появилась на премии Glamour Women Of The Year Awards, которая проходила в Лондоне, в черном платье длины макси. На размещенных кадрах заметно, что сквозь прозрачную ткань наряда, оформленного глубоким декольте, видно тело знаменитости. В руках она держит небольшой блестящий клатч.

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Стилисты предпочли сделать инфлюэнсеру мейкап в бронзовых оттенках и убрать волосы от лица. В качестве обуви Мюллер предпочла босоножки на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней были крупные серьги-каффы.

Ранее в октябре американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала Rollacoaster Magazine. На размещенном фото 33-летняя манекенщица предстала в цепях и металлических бусинах, прикрывающих голое тело. Ее внешний вид дополнили подвески в виде крестов и сердец.

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    Карина Черных
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