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22:45, 19 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о лжи Киева после ударов России

Экс-советник Кучмы: Киев лжет о росте ВВП после ударов России по предприятиям
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Власти Украины лгут о росте экономики страны, несмотря на очевидное уничтожение ее военно-промышленного потенциала. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, предприятия на Украине прекращают свое существование после мощных ракетных ударов, однако в Киеве рисуют совершенно другие цифры. «Если действующих предприятий и объектов <…> становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?» — отметил Соскин.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Государственной службы статистики Украины сообщил, что по итогам второго квартала экономика страны выросла на 19,5 процента в годовом выражении. Увеличение ВВП страны произошло впервые с начала конфликта с Россией в конце февраля 2022 года.

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