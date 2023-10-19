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12:42, 19 октября 2023Мир

Премьер Британии раскритиковал ХАМАС за вред палестинцам

Премьер Британии Сунак заявил, что палестинцы являются жертвами ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинцы — жертвы того, что сделало радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает Reuters.

Премьер также высказался о гуманитарном доступе в сектор Газа.

Ранее Сунак прибыл в Израиль в рамках двухдневного турне по Ближнему Востоку. Сообщается, что он проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом.

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    Дарья Балацкая
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