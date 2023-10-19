Президент Дуда назвал польских избирателей советских времен свиньями

Президент Польши Дуда назвал голосовавших в советские времена поляков свиньями

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями поляков, ходивших на выборы в советские времена, когда существовала Польская народная республика. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы», — заявил президент.

По мнению польского президента, выборы в Польше до 1989 года были фарсом, так как организовывались коммунистическим правительством с многочисленными фальсификациями.

Ранее стало известно, что в Польше обсуждают возможное создание «украинской партии», которое может негативно повлиять на ситуацию в стране.