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21:24, 19 октября 2023Бывший СССР

Президент Молдавии обрадовалась отказу Украины от молдавского языка

Президент Молдавии поблагодарила Зеленского за отказ от молдавского языка
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Francisco J. Olmo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала решение украинских властей считать молдавский язык румынским. Так политик в своем X отреагировала на совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и румынского премьера Марчела Чолаку о том, что официальным языком румыноязычного сообщества Украины служит румынский.

По словам Санду, такой шаг укрепляет единство Украины, Молдавии и Румынии.

Молдавская же оппозиция, напротив, раскритиковала решение украинских властей. Местные социалисты назвали молдавский язык фундаментальной ценностью народа, а отказ от него — позорным актом самоуничтожения.

Сама же Молдавия отказалась от молдавского языка в марте этого года. Тогда Санду подписала закон, согласно которому официальным языком в стране стал румынский. Такое решение было принято в том числе для объединения общества, говорили местные власти.

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      Алексей Хвостов
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