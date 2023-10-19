Президент Молдавии обрадовалась отказу Украины от молдавского языка

Президент Молдавии поблагодарила Зеленского за отказ от молдавского языка

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала решение украинских властей считать молдавский язык румынским. Так политик в своем X отреагировала на совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и румынского премьера Марчела Чолаку о том, что официальным языком румыноязычного сообщества Украины служит румынский.

По словам Санду, такой шаг укрепляет единство Украины, Молдавии и Румынии.

Молдавская же оппозиция, напротив, раскритиковала решение украинских властей. Местные социалисты назвали молдавский язык фундаментальной ценностью народа, а отказ от него — позорным актом самоуничтожения.

Сама же Молдавия отказалась от молдавского языка в марте этого года. Тогда Санду подписала закон, согласно которому официальным языком в стране стал румынский. Такое решение было принято в том числе для объединения общества, говорили местные власти.