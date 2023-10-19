Раскрыта личность заказчика пентаграммы на двери квартиры российского военкора

«Известия»: пентаграмму на двери военкора Трушнина заказал гражданин Белоруссии

Пентаграмму на двери квартиры российского военкора Валентина Трушнина заказал гражданин Белоруссии Иван Волчик, его личность раскрыл источник «Известий».

Отмечается, что мужчина 1991 года рождения уехал на Украину после протестов в Минске в 2020 году, у него может быть вид на жительство в стране.

Источник сообщил, что в настоящее время Волчик находится в Киеве. Он занимается вымогательством у россиян, в частности совершает ложные вызовы в правоохранительные органы и требует денег за прекращение этой деятельности, а также передает сообщения о якобы минировании общественных мест.

Собеседник «Известий» также рассказал, что фигурант причастен к угрозам военкору Владиславу Шурыгину. В сентябре ему позвонили с неизвестного номера и заявили, что на дом журналиста наведен беспилотник. Московским следователям поручено расследование уголовного дела.

18 октября стало известно, что военному корреспонденту газеты «Известия» Валентину Трушнину нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры. До этого абоненты с украинских номеров присылали российскому журналисту оскорбления, угрозы, а также личные данные корреспондента, членов семьи и адрес. Полиция проводит проверку и принимает меры к задержанию преступника.