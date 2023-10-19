Разин вновь проклял участников концерта в честь Шатунова

Андрей Разин вновь проклял участников концерта в честь Юрия Шатунова

Музыкальный продюсер Андрей Разин вновь проклял артистов, которые стали участниками концерта в честь 50-летия экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Медиаменеджер отметил, что в жизнях исполнителей, которые вышли на сцену в рамках шоу, случится «кошмар, который будет продолжаться многие месяцы».

«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами», — подчеркнул продюсер.

17 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялся вечер памяти в честь 50-летия бывшего солиста коллектива «Ласковый май» Юрия Шатунова. В программе шоу были заявлены такие артисты, как Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

Ранее известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина боязнью остаться без денег.