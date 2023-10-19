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20:57, 19 октября 2023Из жизни

Ресторан оказался в центре скандала из-за погасшей буквы и Палестины

Во Франции ресторан оказался в центре скандала из-за погасшей буквы на вывеске

Скриншот: Google Maps

Во Франции скандал разгорелся вокруг мексиканского ресторана из-за одной погасшей буквы на вывеске. Об этом сообщает Le Figaro.

В среду вечером, 18 октября, в полицию города Валанс поступила жалоба на неприемлемое название сетевого ресторана мексиканской кухни Chamas Tacos. Из-за поломки одной светящейся буквы, на фасаде здания почти месяц горели слова Hamas Tacos (ХАМАС-Тако), вызывая у жителей неприятные ассоциации с конфликтом между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. В результате ресторан оказался в центре локального скандала.

Полицейские и представители муниципальных властей отказались покидать заведение до тех пор, пока вывеска не будет отключена. В итоге управляющему пришлось самостоятельно разбираться с электрощитком, чтобы погасить ее.

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В мэрии Валанса и полиции пока официально не прокомментировали произошедшее.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.

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