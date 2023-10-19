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08:36, 19 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках в начале отопительного сезона

Эксперт Сохранов: жильцы должны быть начеку в начале отопительного сезона

В начале отопительного сезона жильцы могут столкнуться с рядом проблем. О рисках при запуске тепла россиян предупредили эксперты РИА Новости.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов отметил, что от собственников требуется быть начеку. «Обратить внимание, нет ли подкапывания в местах соединения, на протяжении труб и под батареями. Обращать внимание, все ли батареи прогрелись, нет ли воздушных пробок», — пояснил эксперт.

Сохранов также подчеркнул, что при обнаружении проблем не нужно пытаться устранить их самостоятельно. Для этого лучше обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. По словам эксперта, ущерб, причиненный соседям из-за неисправности на общих сетях, должна будет компенсировать УК. Однако если собственник возьмется за починку сам, организация может переложить на него ответственность за аварию.

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Директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая добавила, что стоит позаботиться о чистоте радиатора, так как грязь и пыль ухудшают проникновение тепла в помещение. Эксперт посоветовала особенно тщательно обследовать встроенные терморегуляторы или термостаты — в случае их неисправности отопление может стать слишком сильным или слишком слабым.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить компенсацию за холодные батареи. Для этого необходимо зафиксировать факт нарушения температурного режима в квартире вместе со специалистом.

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    Александра Качан
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