Россиян предупредили о рисках в начале отопительного сезона

Эксперт Сохранов: жильцы должны быть начеку в начале отопительного сезона

В начале отопительного сезона жильцы могут столкнуться с рядом проблем. О рисках при запуске тепла россиян предупредили эксперты РИА Новости.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов отметил, что от собственников требуется быть начеку. «Обратить внимание, нет ли подкапывания в местах соединения, на протяжении труб и под батареями. Обращать внимание, все ли батареи прогрелись, нет ли воздушных пробок», — пояснил эксперт.

Сохранов также подчеркнул, что при обнаружении проблем не нужно пытаться устранить их самостоятельно. Для этого лучше обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. По словам эксперта, ущерб, причиненный соседям из-за неисправности на общих сетях, должна будет компенсировать УК. Однако если собственник возьмется за починку сам, организация может переложить на него ответственность за аварию.

Директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая добавила, что стоит позаботиться о чистоте радиатора, так как грязь и пыль ухудшают проникновение тепла в помещение. Эксперт посоветовала особенно тщательно обследовать встроенные терморегуляторы или термостаты — в случае их неисправности отопление может стать слишком сильным или слишком слабым.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить компенсацию за холодные батареи. Для этого необходимо зафиксировать факт нарушения температурного режима в квартире вместе со специалистом.