Россиянам перечислили места для жалоб на холодные батареи

Юрист Салкин: при отсутствии отопления следует жаловаться в жилищную инспекцию

Россиянам, у которых с началом отопительного сезона в квартирах все еще холодные батареи, следует пожаловаться на управляющую компанию (УК) в Государственную жилищную инспекцию или аналогичный орган. Места для подачи заявлений в разговоре с News.ru перечислил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

В Государственную жилищную инспекцию могут обратиться жители столицы. В других регионах вопросом занимается аналогичный оперуполномоченный орган, контролирующий УК и сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Эксперт назвал подачу такой жалобы достаточно эффективным способом.

Если он не помогает, следует пожаловаться в прокуратуру, поскольку речь идет о нарушении прав граждан. Если температура за окном в течение нескольких дней подряд ниже определенного уровня, это является основанием для начала отопительного сезона, напомнил Салкин.

Ранее россиян предупредили о рисках при начале отопительного сезона. Эксперт посоветовал обратить внимание, не капает ли вода в местах соединения, на протяжении труб и под батареями. Также важно проследить, все ли батареи прогрелись и нет ли в них воздушных пробок.