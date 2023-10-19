Россиянам раскрыли срок начала полетов из аэропорта Абхазии

Президент Бжания: технические полеты из Сухума начнутся не позже июля 2024 года

Технические полеты из аэропорта Сухума начнутся не позже июля 2024 года. Срок начала выполнения рейсов раскрыл президент Абхазии Аслан Бжания. Его слова приводит ТАСС.

«Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта — 31 декабря 2024 года», — заявил он.

По словам главы государства, в октябре 2023 года будет объявлено, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции сухумской авиагавани.

Бжания подчеркнул, что единственный форс-мажорный фактор, который может помешать реконструкции, — «если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб».

В сентябре сообщалось, что в Абхазии захотели открыть международный аэропорт. В Минэкономразвития РФ заявили, что уже начат поиск инвесторов для реконструкции неработающей воздушной гавани в Сухуме.