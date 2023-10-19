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16:19, 19 октября 2023Путешествия

Россиянам раскрыли срок начала полетов из аэропорта Абхазии

Президент Бжания: технические полеты из Сухума начнутся не позже июля 2024 года

Фото: Julia Prokopenko / Unsplash

Технические полеты из аэропорта Сухума начнутся не позже июля 2024 года. Срок начала выполнения рейсов раскрыл президент Абхазии Аслан Бжания. Его слова приводит ТАСС.

«Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта — 31 декабря 2024 года», — заявил он.

По словам главы государства, в октябре 2023 года будет объявлено, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции сухумской авиагавани.

Бжания подчеркнул, что единственный форс-мажорный фактор, который может помешать реконструкции, — «если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб».

В сентябре сообщалось, что в Абхазии захотели открыть международный аэропорт. В Минэкономразвития РФ заявили, что уже начат поиск инвесторов для реконструкции неработающей воздушной гавани в Сухуме.

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    Фариза Бацазова
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