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13:27, 19 октября 2023Среда обитания

Россияне расхотели жить в одной стране

Российский спрос на покупку жилья в Турции снизился на 82,2 %

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

За год спрос на покупку жилья в Турции со стороны россиян значительно сократился. О том, что граждане расхотели жить в одной стране, говорится в исследовании компании ГЖА.рф, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сентябре 2023 года российский спрос на турецкую недвижимость оказался на 82,2 процента ниже, чем в сентябре прошлого года. Снижение показателя также произошло в рамках помесячной динамики — результат августа на 25,2 процента превысил спрос в сентябре.

В целом в первые десять месяцев этого года покупатели из России интересовались жильем в Турции на 63 процента реже, чем в аналогичный период 2022-го. Спрос снижается третий месяц подряд, начиная с июня. При этом снижение числа запросов, зафиксированное в сентябре, стало самым резким с февраля.

Ранее сообщалось, что аренда недвижимости в Турции сильно подорожала. В среднем съем жилья в стране в августе 2023 года в сравнении с июлем стал обходиться на 10 процентов дороже.

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    Александра Качан
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