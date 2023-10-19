Россиянка напала на сотрудника Росгвардии при попытке сбежать и попала на видео

В Красном Селе девушка напала на росгвардейца, пытаясь сбежать от проверки

В Красном селе Санкт-Петербурга задержали девушку, которая напала на сотрудника Росгвардии при попытке проверки документов. Об этом сообщает «78.ru» и публикует видео происшествия.

На кадрах видно, как двое росгвардейцев подошли к молодым людям на светофоре для проверки документов. В это время девушка попыталась скрыться бегством от сотрудников, перебежав дорогу. Когда ее догнал один из росгвардейцев, она нанесла ему несколько ударов по голове и ногам.

Как сообщает издание, девушку помогло задержать прибывшее подкрепление. Она плевалась и нецензурно выражалась.

Ранее в Курганской области задержали 39-летнего местного жителя, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии.