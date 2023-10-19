Российский пилот опубликовал видео о своей работе и взбудоражил подписчиц

Пилот российской авиакомпании опубликовал видео о своей работе и взбудоражил пользовательниц сети. Ролик размещен в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах сотрудник авиакомпании по имени Андрей надевает фуражку и медленно идет по коридору аэропорта под мелодичную музыку. На нем фирменная униформа: белая рубашка с коротким рукавом, темно-синие брюки и галстук. Эти кадры сменяются планами взлетающего самолета и видами из кабины пилота.

Подписчицы аккаунта оставили под видео восторженные комментарии. «Как красиво, как будто трейлер к фильму», «Да вы сами просто огонь», «Как я люблю авиацию, особенно теперь», «Сразу видно, как вы горите своей работой», — восхитились они.

Ранее стюардессы российской авиакомпании сняли видео в стиле аниме и восхитили иностранных пользователей сети. На кадрах снимки бортпроводниц в фирменной униформе обработаны в стиле японской мультипликации.

