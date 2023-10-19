Российский тревел-блогер раскрыл стоимость квартиры в Северной Корее

Блогер «Дзена» рассказал, что хорошая квартира в КНДР стоит 24,3 миллиона рублей

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл стоимость хорошей квартиры в стране. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что жилье в новостройке в Пхеньяне с ламинатом, ванной и пластиковыми окнами может стоить около 250 тысяч долларов (24,3 миллиона рублей). При этом в стране нет таких понятий как ипотека и рынок недвижимости.

Более того, он отметил, что в КНДР нет частной собственности. «Я действительно ничего не напутал, и в КНРД на самом деле отсутствуют и рынок недвижимости, и право собственности на недвижимость, и риелторы, а квартиры и дома выделяются государством как во времена СССР: очередникам, работникам на предприятиях, крестьянам в деревне», — пояснил он.

Однако, по словам россиянина, по всей стране на протяжении последних лет не прекращается рост цен на жилье, в особенности в столице. «И снова вопрос, как же так? Речь о коррупционной стоимости, — добавил он. — То есть это не цена, которую передает покупатель продавцу и не сумма, которую вносит гражданин в государственную казну, если бы покупал квартиру у государства».

Это сумма, которую нужно заплатить чиновнику за то, чтобы он выдал ордер на «выбранное» жилье, отметил блогер. «Именно такую форму много лет назад приобрел рынок недвижимости Северной Кореи, — резюмировал он. — Тем более, что Пхеньян активно строится, а желающих улучшить свое жилищное положение более, чем достаточно».

Ранее в октябре этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах. Однако слом этого стереотипа произошел у блогера в первый час после приземления в Пхеньяне.

