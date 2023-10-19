Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:50, 19 октября 2023Путешествия

Российский тревел-блогер раскрыл стоимость квартиры в Северной Корее

Блогер «Дзена» рассказал, что хорошая квартира в КНДР стоит 24,3 миллиона рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл стоимость хорошей квартиры в стране. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что жилье в новостройке в Пхеньяне с ламинатом, ванной и пластиковыми окнами может стоить около 250 тысяч долларов (24,3 миллиона рублей). При этом в стране нет таких понятий как ипотека и рынок недвижимости.

Материалы по теме:
Восточные сладости. Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
Восточные сладости.Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
22 августа 2022
Мама, Африка. Россияне бросились скупать дешевое жилье в Египте. Как выгодно купить квартиру у моря?
Мама, Африка.Россияне бросились скупать дешевое жилье в Египте. Как выгодно купить квартиру у моря?
27 июня 2022

Более того, он отметил, что в КНДР нет частной собственности. «Я действительно ничего не напутал, и в КНРД на самом деле отсутствуют и рынок недвижимости, и право собственности на недвижимость, и риелторы, а квартиры и дома выделяются государством как во времена СССР: очередникам, работникам на предприятиях, крестьянам в деревне», — пояснил он.

Однако, по словам россиянина, по всей стране на протяжении последних лет не прекращается рост цен на жилье, в особенности в столице. «И снова вопрос, как же так? Речь о коррупционной стоимости, — добавил он. — То есть это не цена, которую передает покупатель продавцу и не сумма, которую вносит гражданин в государственную казну, если бы покупал квартиру у государства».

Это сумма, которую нужно заплатить чиновнику за то, чтобы он выдал ордер на «выбранное» жилье, отметил блогер. «Именно такую форму много лет назад приобрел рынок недвижимости Северной Кореи, — резюмировал он. — Тем более, что Пхеньян активно строится, а желающих улучшить свое жилищное положение более, чем достаточно».

Ранее в октябре этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах. Однако слом этого стереотипа произошел у блогера в первый час после приземления в Пхеньяне.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

    Lada Vesta стала менее российской

    Боец ММА Вартанян назвал единственный шанс Волкановски в бою с Махачевым

    Женщина случайно прочитала переписку мужа и узнала неприятную правду

    Стало известно о планах Украины оставить Россию без тепла и света

    Российские тяжелые огнеметные системы ударили по укрытиям бригад ВСУ

    Федосеева-Шукшина призвала внучку не совершать «преступление» с ее квартирой

    Российский тревел-блогер раскрыл стоимость квартиры в Северной Корее

    Стало известно об отбитой попытке наступления ВСУ под Купянском

    В МИД России оценили риск разрастания палестино-израильского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости